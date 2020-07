Vacanta Culinara prin cele mai frumoase destinatii de vacanta ale lumii

Orice tara veti alege pentru a petrece aceasta vacanta de vara, odata ajunsi la destinatie veti experimenta si cultura culinara locala. Dar care sunt cele mai cunoscute si apreciate preparate traditionale pe care trebuie neaparat sa le incercati cand vizitati o serie de tari europene?

Am alcatuit o lista cu preparate de neratat la destinatie:

- Spania – Gazpacho, racoritoarea supa rece de legume.

- Franta – Steak au poivre, muschiul de vita cu sos de unt si cognac.

- Marea Britanie – Cawl cenin, renumita supa galeza de praz.

- Finlanda – Lihapullat, zemoasele chiftelute finlandeze de vita.

- Grecia – Paidakia, cotlete de berbecut marinate in sos de ierburi mediteraneene.

- Rusia – Borscht, ciorba acra de vita cu sfecla rosie.

- Polonia – Pierogi, delicioasele galuste poloneze cu branza.

- Italia – Patata e parmigiani, supa de cartof copt cu parmezan se adauga numeroaselor retete renumite de paste si pizza italiene.

- Belgia – Moules, midiile gatite la abur, preparatul national belgian.

- Cehia – Pecena kachna, gustoasa rata pe pat de varza rosie.

- Sicilia – Arancini frutti di mare, bulete fragede de orez cu creveti si scoici.

- Croatia – Zagorski strukli, placinta traditionala croata cu branza sarata.

Va veti indragosti iremediabil de traditiile culinare si le veti simti dorul pana la urmatoarea vacanta.

