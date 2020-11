Vaccin anti-COVID cu eficiența de 90%, in urma testelor

Vaccinul împotriva COVID-19 produs de companiile farmaceutice Pfizer şi Biontech este „eficient 90%”, potrivit anunţului făcut, luni, de laboratoarele acestora. Rezultatele au venit în urma primei analize intermediare a testului lor, aflat în faza a treia, ultima înaintea unei omologări, relatează AFP. Această ”eficienţă de vaccinare” a fost măsurată prin compararea numărului de participanţi infectaţi […] The post Vaccin anti-COVID cu eficiență de 90%, în urma testelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.