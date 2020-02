Vaccin coronavirus. In SUA au inceput primele teste pe oameni pentru un medicament impotriva coronavirusului.

Vaccin coronavirus. Oficialii americani din domeniul Sanatatii au anuntat marti ca au inceput primele teste clinice pentru un tratament impotriva coronaviruslui, dupa ce directorul Centrului National pentru Imunizare si Boli Respiratorii a avertizat ca izbucnirea epidemiei de coronavirus in SUA este iminenta.

Vaccin coronavirus. Niciun tratament

Pana in prezent nu exista niciun tratament sau vaccin impotriva virusului care a ucis peste 2700 de persoane in China continentala si a infectat aproximativ 80.000 de oameni, la nivel mondial, in ultimele doua luni. In Statele Unite exista deja 57 de cazuri confirmate de infectare cu coronavirus, au declarat oficiali din cadrul Departamentului de Sanatate, insa se preconizeaza ca acest numar va creste.

„Ne asteptam ca virusul sa se raspandeasca in SUA. Nu se mai pune problema daca se va intampla sau nu, ci cat de curand si cate persoane vor fi afectate”, a declarat Nancy Messonnier, directorul Centrului National pentru Imunizare si Boli Respiratorii.

Vaccin coronavirus. Rata mortalitatii

In prezent, nu exista medicamente specifice aprobate de Administratia americana pentru Alimente si Medicamente pentru a trata noul coronavirus. Fara un astfel de tratament, SUA s-ar putea confrunta cu o rata a mortalitatii din cauza coronaviruslui similara cu cea din China, a avertizat un medic de top in domeniul bolilor infectioase.

Astfel, Centrul Medical al Universitatii Nebraska a demarat primul studiu clinic pentru evaluarea eficientei medicamentului antiviral, remdesivir, potrivit reprezentantilor Institutului National de Sanatate. Primul participant este un american care a fost evacuat de pe vasul de croaziera Diamond Princess.

Pacientii testati vor primi 200 de miligrame de remdesivir intravenos cand vor fi inscrisi in studiu, apoi le vor mai fi administrate alte 100 de miligrame in timpul spitalizarii, dupa 10 zile. Un alt grup va primi o solutie care seamana cu remdesivir, dar contine doar ingrediente inactive, au mai specificat reprezentantii NIH.

