Vaccinarea gratuita impotriva HPV va demara in luna ianuarie a anului 2020

“Cancerul de col uterin este o boală care poate ucide şi prin ignoranţă, dar este și un tip de cancer care poate fi prevenit scutind astfel femeile de suferinţe fizice şi psihice imense. Vaccinarea, alături de screening poate reduce povara generată de cancerul de col uterin. Ministerul Sănătăţii are datoria de a proteja prin orice mijloace sănătatea publică. Dar atunci când introducem noi vaccinuri în calendarul de imunizare este de datoria noastră să pregătim populația și să explicăm așa cum trebuie lucrurile. Am avut o perioadă în care am avut vaccinuri pe stoc, pe care le-am irosit”, a declarat Victor Costache, ministrul Sănătății.