Vaccinarea impotriva rujeolei va deveni obligatorie in scoli. Vezi in ce tara

Vaccinarea impotriva rujeolei va deveni obligatorie in scolile din Germania incepand din martie 2020, a decis astazi Guvernul condus de Angela Merkel, relateaza AFP. In fata recrudescentei acestei afectiuni, Guvernul a adoptat, miercuri, un text al ministrului Sanatatii, Jens Spahn, care sustine vaccinarea obligatorie a copiilor inscrisi in unitatile scolare, crese sau gradinite. Obligatia se va extinde la profesori si educatori, precum si la centrele de primire a refugiatilor. Lista celor mai frecvente tipuri de vaccinari la ieseni! Care este cel mai cautat tip de vaccin? Eforturile ce vizeaza cresterea acoperirii vaccinale contra maladiilor letale stagneaza, a deplans luni Organizatia Natiunil ...