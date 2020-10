Vaccinul anti-COVID, livrat in lume cu mii de avioane

Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) estima, luna trecută, că ar fi nevoie de 8.000 de avioane Boeing 747 pentru a distribui vaccinul COVID în toată lumea. Compania de transport DHL Express și cea de consultanță McKinsey au aproximat, la rândul lor, că pentru livrarea a aproximativ 10 miliarde de doze de vaccin ar fi […] The post Vaccinul anti-COVID, livrat în lume cu mii de avioane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.