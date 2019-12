Vaduva lui Tom Petty si fiicele artistului au ajuns la o intelegere privind mostenirea

Dana Petty, văduva muzicianului Tom Petty, şi fiicele lui dintr-o căsătorie anterioară, Annakim Violtte şi Adria Petty, au ajuns la o înţelegere privind administrarea moştenirii lăsate de artistul care a decedat în octombrie 2017 potrifit news.ro

După un proces care a durat mai bine de un an, cele două părţi „şi-au rezolvat neînţelegerile şi au renunţat la litigiu”, citează Rolling Stone.

„Fiecare dintre ele regretă sincer că, îndurerate de moartea tragică a lui Tom, acţiunile întreprinse le-au fost dăunătoare”, a transmis reprezentantul administrativ.

Familia a anunţat acum o nouă societate cu răspundere limitată, Tom Petty Legacy, prin care sunt gestionate toate aspectele proprietăţii. „Ne-am luat angajamentul să onorăm vocea lui Tom, muzica, integritatea şi spiritul lui caritabil”, au spus cele trei într-un comunicat.

Sub termenii parteneriatului, fiecare membru al familiei va avea parte egală în Tom Petty Legacy şi cele trei vor colabora în toate demersurile viitoare.

Red Light Management va fi consultant şi executant în numele proprietăţii.

Tom Petty a murit pe 2 octombrie 2017, la vârsta de 66 de ani, din cauza unui stop cardiac survenit pe fondul unei supradoze accidentale de medicamente.

De la acel moment, au fost lansate două compilaţii - „An American Treasure”, în septembrie 2018, şi „The Best of Everything”, în februarie 2019.

Există planuri de lansare a altor discuri, inclusiv pentru „Wildflowers - All The Rest”, pentru a marca 25 de ani de la apariţia albumului „Wildflowers”.

Tom Petty, născut pe 20 octombrie 1950, a fost interpret, multi-instrumentist şi producător muzical. A fondat grupurile Mudcrutch, Tom Petty and the Heartbreakers, în 1976, şi în 1988, supergrupul Traveling Wilburys (din care făceau parte şi Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne şi Roy Orbison), cu care a lansat două albume. Recompensat cu trei premii Grammy, el a primit titlul de „Persoana Anului” pe 2017 din partea fundaţiei MusiCares.

Cu trupa the Heartbreakers, muzicianul a lansat mai multe melodii de succes, precum „American Girl”, „Stop Draggin' My Heart Around", „Breakdown” şi „Listen to Her Heart". Trupa a fost inclusă în 2002 în Rock and Roll Hall of Fame.