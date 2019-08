Vaduva Piticului Colorado s-a pozat pe plaja! Cum arata Madalina la doi ani si jumatate de la moartea artistului de circ?

Madalina, vaduva artistului de circ cunoscut sub numele de Magicul Colorado, a postat o fotografie de pe plaja, zilele trecute. Femeia care a trecut printr-o drama uriasa, in urma cu doi ani si jumatate, zambeste din nou. Madalina apare bornazta si relaxata in imaginea postata pe un site de socializare, lucru care nu s-a mai intamplat de multa vreme.

Cristi Serban, cunoscut sub numele de Piticul Colorado, a murit in 2016 din cauza unei afectiuni a ficatului si a lasat in urma lui o sotie si o fetita de doar 6 luni. Madalina s-a vazut pusa in situatia de a se descurca singura in viata, in conditiile in care Cristi era singurul intretinator al familiei.

Madalina a trecut printr-o perioada dificila, mai ales ca o perioada n-a putut sa lucreze. Ajutorul a venit de la rude si de la fostii colegi ai lui Cristi de la circul la care acesta lucra. Ulterior, ea si-a anuntat prietenii ca are o noua relatie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.