Vaduva politistului Cristian Amariei, mesaj emotionant: 'Tati nu raspunde la telefon'

Sotia politistului Cristian Amariei, care si-a pierdut viata in misiune, in timp ce incerca sa il captureze pe Ionel Marcel Lepa, urmarit national si international, a postat un mesaj extrem de emotionant pe contul sau de . Femeia a distribuit o postare din grupul de al Sindicatului National al Politistilor Timis. In doliu dupa decesul sotului sau, politistul Cristian Amariei, femeia indeamna prin mesajul sau la o schimbare absolut necesara in interiorul sistemului pentru ca asemenea drame, precum cea prin care trece sa nu se mai repete. "Ce-i cu lumea asta? Nimeni nu mai raspunde la telefon? Nici tata nu mai raspunde." - acestea sunt vorbele din seara asta a celui mic , care in 2 iunie ...