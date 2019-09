Val de aer polar deasupra Romaniei. Cum va fi vremea in Dobrogea

Un val de aer polar pune stâpânire pe România în aceste zile. Temperaturile vor scădea cu aproximativ 10 grade în toată țara. Se anunţă temperaturi minime negative în centrul ţări, unde vor fi şi condiţii de brumă. În zonele înalte, vântul va prezenta intesificări şi ar putea apărea chiar lapoviţa și ninsoarea.Vremea se răceşte în următoarele zile, în special în partea de nord a ţării, unde noaptea valorile termice vor ajunge la -4 grade.Miercuri, temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 16 ..17 grade in nordul Moldovei şi 28 de grade in Lunca Dunarii, iar cele minime între -3...-4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi condiţii de brumã, şi 14...15 grade pe litoral. Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare în sud, centru şi est unde, mai ales ziua, pe arii restrânse va ploua slab. Vântul va avea intensificãri în zonele montane, mai ales pe creste unde rafalele vor depãşi 80...90 km/h, dar local şi la cote mai reduse şi în restul teritoriului, cu precãdere în sud-vest, nord-est şi trecãtor în est şi centru (în general rafale de 45...60 km/h).Începând de joi, răcirea vremii se va instala în majoritatea regiunilor. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în mod normal pentru această perioadă. În zona montanã înaltã, cu precãdere în nordul Carpaţilor Orientali, trecãtor vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri pe creste.Vineri, în nordul şi nord-estul ţãrii vremea va fi rece, cerul va avea temporar înnorãri şi local va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. În restul teritoriului valorile termice vor fi uşor mai scãzute decât mediile multianuale specifice perioadei, cerul va fi variabil şi doar izolat se vor semnala ploi slabe. Trecãtor, în zona montanã înaltã a Carpaţilor Orientali, vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 şi 23 de grade, iar cele minime între 2 şi 12 grade, mai coborâte în depresiuni unde vor fi condiţii de brumã.Sursă: România TV