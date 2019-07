Val de caldura tropicala, urmat de vijelii puternice

Val de căldură tropicală în București și în mai multe zone din țară, anunță meteorologii pentru următoarele zile. Aerul va devein irespirabil, în special în a doua parte a zilei de duminică. Meteorologii anunță pentru Capitală temperaturi care vor atinge 34 de grade Celsius la umbră, iar în sud-estul țării chiar 38 de grade la The post Val de căldură tropicală, urmat de vijelii puternice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.