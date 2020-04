Val de ilegalitati in traficul constantean. Soferi bauti s-au aventurat pe sosele

La data de 18 aprilie a.c., în jurul orei 20.25,au identificat un bărbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism pe strada Răsăritului din orașul Cernavodă, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 18 aprilie a.c., în jurul orei 23.40,au identificat un bărbat, de 37 de ani, care a condus un autoturism pe DC 20, având permisul de conducere anulat. Bărbatul a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 19 aprilie a.c., în jurul orei 12.25,au identificat un bărbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism pe strada Tulcei din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.Acesta a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.La data de 19 aprilie a.c., în jurul orei 18.20,au identificat un bărbat, de 55 de ani, care a condus un autoturism pe strada Dorului din localitatea Mihai Viteazu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 21 aprilie a.c., în jurul orei 00.15,au identificat un bărbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism pe strada Tufănelelor din comuna Cobadin, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 19 aprilie a.c., în jurul orei 21.00,au identificat o femeie, de 34 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, aceasta fiind condusă la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 19 aprilie a.c., în jurul orei 18.10,au identificat un bărbat, de 31 de ani, care a condus un autoturism pe Șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, au fost întocmite dosare de cercetare penală.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța