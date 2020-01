Val de ilegalitati in traficul constantean. Soferi bauti sau fara permis s-au aventurat pe sosele

La data de 4 ianuarie a.c., în jurul orei 11.45, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, de 73 de ani, care a condus un autoturism pe strada Ion Luca Caragiale din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 4 ianuarie a.c., în jurul orei 21.30, polițiști din cadrul Secției 5 Rurală Cogealac au depistat un bărbat, de 53 de ani, care a condus un autoturism pe raza localității Corbu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 1,04 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 5 ianuarie a.c., a.c., în jurul orei 14.20, polițiști din cadrul Secției 5 au depistat un bărbat, de 45 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Sergent Nicolae Grindeanu din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat.Totodată, bărbatul în cauză a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.La data de 5 ianuarie a.c., a.c., în jurul orei 14.30, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au depistat un bărbat, de 61 de ani, care a condus un autoturism în localitatea Agigea, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data de 5 ianuarie a.c., a.c., în jurul orei 21.30, polițiști din cadrul Postului de Poliție Nicolae Bălcescu au depistat un bărbat, de 38 de ani, care a condus un autoturism pe raza localității Nicolae Bălcescu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.Bărbații în cauză au fost conduși la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 5 ianuarie a.c., a.c., în jurul orei 15.10, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au depistat un bărbat, de 23 de ani, care a condus un autoturism pe raza orașului Năvodari, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.