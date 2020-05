Val de ilegalitati in traficul constantean. Soferi bauti sau fara permis s-au aventurat pe sosele

La data de 30 aprilie a.c., în jurul orei 23.15, polițiști din cadrul Secției 1 au identificat un bărbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism pedin municipiul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 1 mai a.c., în jurul orei 00.40, polițiști din cadrul Poliției municipiuluiau identificat un bărbat, de 44 de ani, care a condus un autoturism pe strada Republicii din municipiul Medgidia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 1 mai a.c., în jurul orei 02.45, polițiști din cadrul Postului de Polițieau identificat un bărbat, de 25 de ani, care a condus un autoturism pe strada Eroilor din comuna Ciobanu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 1 mai a.c., în jurul orei 14.15, polițiști din cadrul Postului de Polițieau identificat un bărbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism pe DC 86, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 1 mai a.c., în jurul orei 18.00, polițiști din cadrul Secției 6 Ruralăau identificat un bărbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 223, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 1 mai a.c., în jurul orei 18.15, polițiști din cadrul Poliției orașuluiau identificat un bărbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism pe strada Carsium din orașul Hârșova, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 1 mai a.c., în jurul orei 22.30, polițiști din cadrul Secției 7 Ruralăau identificat un bărbat, de 43 de ani, care a condus un autoturism pe DN 22A, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 1 mai a.c., în jurul orei 23.00, polițiști din cadrul Secției 9 Ruralăau identificat un bărbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism pe strada Unirii din localitatea Comana, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 1 mai a.c., în jurul orei 23.45, polițiști din cadrul Poliției orașuluiau identificat un bărbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism pe strada Plantelor din orașul Hârșova, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 2 mai a.c., în jurul orei 02.30, polițiști din cadrul Secției 5 Ruralăau identificat un bărbat, de 24 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 226, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, au fost întocmite dosare de cercetare penală.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța