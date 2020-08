Val de ilegalitati in traficul constantean. Soferi bauti sau fara permis s-au aventurat pe sosele

Infracțiunila regimul rutier, constatatede polițiști.

La data de 11august a.c., în jurul orei 12.30, polițiști din cadrul Postului de Poliție Nicolae Bălcescuau identificat un bărbat, de 28de ani, care a condus un autoturism pe strada Vârful cu Dor din localitatea Nicolae Bălcescu, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 11 august a.c., în jurul orei 13.20, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat un bărbat, de 51 de ani, care a condus un autoturism pe strada Canalului din orașul Cernavodă, iar cu ocaziaverificărilor s-a stabilit faptul că autoturismul condus este radiat din circulație.La data 11 august a.c., în jurul orei 15.40, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 69 de ani, care a condus un autoturism pe strada Dr. Victor Climescu din orașul Techirghiol, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,97mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatulfiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Bărbatul în cauză a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.La data de 11 august a.c., în jurul orei 17.30, polițiști dincadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 50 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, în stațiunea Mamaia, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data 11 august a.c., în jurul orei 19.50, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism pe DN 2A, pe raza localității Mihail Kogălniceanu, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. În urma testării cu aparatul drug-test a rezultat o valoare pozitivă pentru THC-5, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii substanțelor în sânge.La data 11 august a.c., în jurul orei 20.00, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Neptun și ai Secției 3 Rurală Mangaliaau identificat un bărbat, de 49 de ani, care a condus un autoturism pe raza comunei 23 August,fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule șiîn timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,84mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 11 august a.c., în jurul orei 20.15, polițiști din cadrul Postului de Poliție Cuza Vodă au identificat un bărbat, de 30 de ani, care a condus un tractor neînmatricular și reînregistrat pe strada Medgidiei din localitatea Cuza Vodă, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data 12 august a.c., în jurul orei 00.10, polițiști din cadrul Secției 4 Rurală Medgidia au identificat un bărbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 223B, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatuletilotest a rezultat o valoare de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data 12 august a.c., în jurul orei 00.20, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un bărbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism pe Șoseaua Constanței din municipiul Mangalia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data 12 august a.c., în jurul orei 00.45, polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au identificat un bărbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism pe Primăriei din localitatea Chirnogeni, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,36 mg/l alcool pur în aerul expirat.La data 12 august a.c., în jurul orei 02.50, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Constanța au identificat unbărbat, de 36 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, în localitatea Lazu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În toatecauzeleau fost întocmite dosare de cercetare penală.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța