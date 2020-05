Val de imbolnaviri COVID-19 in Germania, dupa relaxarea restricțiilor

Numărul de infecții cu coronavirus crește din nou în Germania, la doar câteva zile după ce liderii săi au slăbit restricțiile sociale, generând îngrijorări că pandemia ar putea scăpa din nou de sub control, scrie The Guardian. Germanii au ieșit relaxați afară, după cum ilustrează și imaginea unui lac de agrement din Berlin, sâmbătă. Institutul […] The post Val de îmbolnăviri COVID-19 în Germania, după relaxarea restricțiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.