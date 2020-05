Val de proteste violente in Europa de Vest. VIDEO

Mii de persoane au protestat, în acest week-end, în două țări vest-europene cu greutate, în contextul pandemiei de coronavirus, din cauza măsurilor de restricție impuse de guverne. Dacă în România, la București, au avut loc proteste de foarte mică amploare, în Germania și Franța, mii de oameni au ieşit în stradă, sâmbătă, pentru a protesta […] The post Val de proteste violente în Europa de Vest. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.