Val de reacții la moartea Cristinei Țopescu, din partea foștilor colegi: 'Avea o frumusețe interioara. Intotdeauna și-a iubit meseria'

Vestea morții Cristinei Țopescu a provocat reacții imediate în mediul online și în televiziunile în care mulți dintre obișnuiții micului ecran au lucrat alături de ea: ”Avea o frumusețe interioară. Întotdeauna și-a iubit meseria”, a notat criticul Irina Margareta Nistor, potrivit Mediafax.

Medicul Monica Pop a notat pe Facebook: ”Nu pot să cred!!! Cristina Țopescu, buna mea prietenă! De ce, Doamne!” .Prietenă cu prezentatoare de televiziune, Monica Pop a revenit pentru Antena 3: ”E prima dată în ultimii ani când Cristina nu mi-a răspuns la urările de Anul Nou. Nu pot să cred. Sunt consternată. Mama ei trăiește. Nu știu ce s-a putut întâmpla. Și dragostea ei pentru animale, le ajuta. Un om deosebit. Mai ieșeam din când în cand la masă împreună. Anul trecut am fost împreună la concertul Medicilor. Anul acesta am vrut s-o invit și nu mi-a răspuns la telefon. I-am lăsat mesaj. Nu pot să cred”.

Cristina Țopescu a publicat ultima dată pe Facebook un mesaj în care reacționa la o declarație dată de Papa Francisc legată de dragostea oamenilor față de animale: ”Înca un motiv să-l iubesc pe omul ăsta simplu, firesc, calin, vesel, minunat”.

Iuliana Marciuc a mărturisit că ”M-am grăbit să mă uit pe Facebook, pentru că eram prietenă cu Cristina Țopescu și am văzut ultima ei postare din 26 decembrie 2019. Eu nu pot să spun că în ultima perioadă am fost prietenă cu Cristina. Mă întreb unde au fost toți acest prieteni care iată apar acum. Unde au fost prietenii de a murit atât de singură? Am cunoscut-o în perioada când am fost foarte tânără. Am fost la Televiziunea Națională. Ultima dată am îmbrățișat-o la Televiziunea Națională, unde a venit și Cristian Țopescu. De atunci nu m-am mai văzut cu ea. Acum văd postări pe Facebook cu colegi care îi mulțumesc pentru că i-a învățat. Într-adevăr era foarte generoasă, împărtășea tot ce știa din meseria ei și a ajutat foarte mulți jurnaliști care erau la început de drum”.

Criticul de film Irina Margareta Nistor a povestit că ”am văzut o emisiune cu Stelian Tănase și cu ea și chiar mă bucuram că uite iarăși face televiziune. Cristina a avut o afecțiune teribilă pentru toate necuvântoarele. A avut întotdeauna niște emisiuni fascinante. A fost întotdeauna îndrăgostită de filme de cinema. Avem așa o nostalgie față de prezentatoarele de altă dată. Avea o frumusețe interioară. Întotdeauna și-a iubit meseria”.

Claudiu Popa, de la Realitatea Plus și-a amintit ”M-am contrazis foarte mult cu Cristina Țopescu pe expresia «a pierdut lupta cu viața». Ea îmi spunea mereu «poți spune a pierdut lupta pentru viață» sau «a pierdut lupta cu moartea». Eh, în seara asta, nu știu ce să mai spun”.

Jurnalista Marie Jeanne Ion a comentat pentru același post de televiziune: ”În momentul în care ea a decis din motive de conștiință să părăsească platourile tradiționale, pur și simplu presa i-a întors spatele. Dar Cristina a continuat să facă presă. Este cel mai bun om de interviu pe care l-a avut presa națională. (...) Cristina este un om care a muncit toată viața, a fost plătită pentru munca ei, unei mai puțin just, uneori la justa ei valoare. Cristina muncea, nu avea probleme așa de grave financiare. Era o persoană luptătoare. Aș vrea să nu vorbim noi sau alți jurnaliști cu care Cristina a lucrat să nu vorbim la modul acesta. Cristina e un om onest, real, transparent și care de acum înainte se pare că nu mai este. O să rămână un vid în jurnalismul românesc din cauza dispariției ei”.

Lucian Mindruta, pe Facebook: „Ce-nseamna si gloria asta a luminii televizorului…

Sa ai, la 30 de ani, milioane de spectatori, sa te salute lumea pe strada la 40, sa devii activista civica dupa 50, sa iesi la marsuri si mitinguri cu sute de mii de oameni…

Si să mori singură.

Si sa te gasească cineva după 3 săptămâni, pentru ca, deși te cunoaște o tara întreagă, in 3 săptămâni n-a bătut nimeni la ușă, nu s-a îngrijorat nimeni destul, n-a fost nimeni insistent de Anul Nou cu o urare…

Nu-i mai invidiati pe oamenii celebri.

Cu o moarte sunt datori si ei, ba chiar, uite, si cu o mare singuratate!”

Lucian Mândruță, la Digi 24: „Două săptămâni, mă șochează că nimeni nu i-a mai bătut la ușă de atâta timp. Am cunoscut-o la televizor, apoi am auzit povestile cu fuga ei și cu pușcăria ei. Apoi am prezentat jurnale. Am lucrat cu ea pe externe, era foarte bună pe engleză și făceam și știri foarte bune cu ea. Era un om bun și asta mă șochează cel mai tare la ea… să fie singură de Crăciun.”

Marina Almășan pentru CANCAN.RO: Sunt uluită. Nu mi-am revenit nici acum. Am fost colege bune, comunicam, dar nu eram prietene. L-am apreciat pe tatăl ei cu care am avut mai multe proiecte. Îmi pare tare rău… egenerația mea… Probabil a fost într-o depresie. Mai ales acum, în perioada sărbătorilor. Nu este bine să stai singur. Chiar îmi pare rău”.

Cornelia Crevean: „Cum sa mori ? De ce?

Imi este ciuda de nu mai pot,imi pare atât de rău !

Nici nu am cuvinte…

Chiar nu am cuvinte !

Un jurnalist de excepție !

Un jurnalist care a făcut atât de multe pentru aceasta țara !

Dumnezeu sa te primească in brațele lui,draga mea !”

Nicu Alifantis: „A încetat din viață Cristina Țopescu, o femeie deosebită, puternică și o mare iubitoare de suflete! Dumnezeu să te-odihnească, Cristina și să te țină în brațele sale!”

Jurnalista Cristina Țopescu a murit, ea fiind găsită duminică seară de polițiști în casa sa din orașul Otopeni, au precizat surse din poliție. Urmează să fie efectuată o expertiză.

„În cursul acestei seri (duminică, n.r.), în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, polițiștii orașului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violența”, au precizat reprezentanții Poliției Ilfov.

Potrivit unor surse din poliție, este vorba despre jurnalista Cristina Țopescu.

Ultima postare a Cristinei Țopescu pe Facebook este din 26 decembrie, când a distribuit un articol despre Papa Francisc.

Urmează să fie efectuată expertiza medico-legală. De asemenea, va fi deschis un dosar penal pentru a se afla împrejurările în care a murit jurnalista.

Cristina Țopescu s-a născut la Oradea, în 1960 (avea 59 de ani). A fost fiica lui Cristian Țopescu, celebru comentator sportiv. A intrat în lumea televiziunii în perioada 1870-1979, când a apărut în emisiuni pentru copii. A absolvit facultatea de Limbi Străine din București.

Cunoscută ca prezentatoare de televiziune, în 2013 a devenit membră a PSD, în acel moment a încetat colaborarea cu televiziunea Prima Tv pentru care prezenta ”Focus”, principala emisiune de știri a televiziunii. În 1989 a încercat să fugă din România și a fost arestată primind trei luni de închisoare. A fost eliberată din arest pe 19 decembrie 1989.