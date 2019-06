Val Valcu, despre reactia lui Ludovic Orban legata de IT-isti: Este gafa anului in politica. Ar putea duce la indepartarea lui 

Ludovic Orban 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Val Valcu este de parere ca declaratia facuta de Ludovic Orban, referitoare la taierea facilitatilor fiscale pentru lucratorii din sectorul IT reprezinta gafa anului in politica. Valcu precizeaza ca Partidul National Liberal incearca sa atraga electorat de stanga, iar presedintele PNL s-a grabit aruncand in lupta o tema de stanga. "Este gafa anului in politica. Declaratia este similara cu atacul lui Traian Basescu facut impotriva lui Raed Arafat la Realitatea TV, care a declansat protestele si sfarsitul guvernarii Basescu. Poate fi asteptata o confruntare pe partea dreapta intre candidatul PNL pentru prezidentiale- Klaus Iohannis si un candidat al USR-PLUS, Dan Barna sau Dacian Ciolos. ...