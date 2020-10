Valcea: 56 de focare de COVID-19 active in diverse institutii si spitale. Trei sferturi dintre bolnavii internati sunt cazuri medii si grave ale bolii

Autoritatile din Valcea, judet care in ultimele saptamani cunoaste o accelerare a raspandirii virusului SARS-CoV-2, raporteaza 56 de focare active de boala, in centre rezidentiale, unitati sanitare, la agenti economici, cluburi sportive si in institutii publice. Trei sferturi dintre pacientii infectati cu noul coronavirus internati in spitalele din judet au forme medii sau grave ale bolii.