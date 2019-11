Valcea: Doi politisti au ajuns la spital dupa ce au fost batuti de rudele unui barbat pe care il urmareau

Doi agenti de politie din Prundeni au ajuns la spital, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce au fost agresati de mai multe persoane in fata unei gospodarii din localitate, in timp ce urmareau un sofer care nu a oprit la semnalele lor, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea.