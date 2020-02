Vald Voiculescu (PLUS) acuza PNL a reusit sa destabilizeze USR PLUS: 'Alianta merge mai departe'

Preşedintele PLUS Bucureşti, Vlad Voiculescu, a apreciat că decizia PNL de a-l susţine pe Nicuşor Dan, înaintea desemnării unui candidat comun al USR PLUS, a destabilizat Alianţa, dar şi-a exprimat totodată convingerea că cele două partide vor face faţă "foarte bine" acestei situaţii.

"Probabil că (liberalii, n.r.) aveau nevoie să arate că undeva - undeva unde se vede - pot acţiona responsabil. Şi pentru asta merită lăudaţi. De asemenea, din punct vedere politic - sau politicianist - competitorul principal al PNL este Alianţa USR PLUS. Ce a reuşit PNL cu mişcarea de ieri a fost, într-adevăr, să destabilizeze Alianţa USR PLUS şi, cumva, să scoată la suprafaţă o oarecare vulnerabilitate. Pentru că, da, să faci politică altfel, să faci politică transparent, câteodată ia timp, ia resurse şi încetineşte procesele. E o vulnerabilitate pe care noi ne-am asumat-o, vrând să facem lucrurile altfel. Poate că ar fi trebuit să facem lucrurile ceva mai repede. Cu siguranţă, şi noi puteam să facem lucrurile mai bine. Şi e o lecţie de învăţat pentru noi, la PLUS, şi pentru USR PLUS. Dar cred că în interes public, în interesul oamenilor nu are cum să fie alegerea candidatului de către un şef de partid sau de către mai mulţi şefi de partide", a arătat el în cadrul unei conferinţe de presă, potrivit Medifax.ro.

Totodată, Voiculescu a adus o serie de critici modului în care a guvernat PNL.

"Nicuşor Dan şi-a anunţat candidatura ca independent. Ştim de ani de zile că asta îşi doreşte. A fost, practic, într-o campanie electorală continuă. E un om care şi-a dorit foarte tare această funcţie. PNL a făcut această mişcare politică, poate inteligentă pe termen scurt, poate inteligentă pe termen lung, dar întotdeauna trebuie să te uiţi la motive. Motivele pentru care PNL a făcut mişcarea politică de ieri cred că sunt foarte clare. Le putem cita pe cele care sună bine pentru PNL, şi anume: maturitate politică - iată, a venit lângă cealaltă parte a opoziţiei. Putem să ne uităm, de asemenea, care sunt problemele PNL. Cum a performat PNL în ultima perioadă la guvernare. Putem să vedem că nu există alegeri în două tururi, nu există alegeri anticipate, că problemele din justiţie au fost rezolvate aşa cum au considerat dânşii. Probabil că dacă PSD ar fi luat măsurile pe care le-a luat PNL în ultimele săptămâni, am fi fost cu toţii în stradă. Cam aşa stau lucrurile la PNL", a spus preşedintele PLUS.

Întrebat cum va face faţă USR PLUS acestei "tentative de destabilizare", el a răspuns că "foarte bine" şi a subliniat că alianţa va merge mai departe.

"Oamenii care au intrat în aceste două partide, în USR şi PLUS, îşi doresc o schimbare profundă a societăţii. Asta nu se întâmplă de azi pe mâine, asta nu depinde de un candidat sau de altul", a mai spus el.