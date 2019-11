Valean: Imi voi pune intreaga experienta in sprijinul eforturilor UE si ale Romaniei

Europarlamentarul Adina Vălean, propusă comisar european din partea României, este audiată, marţi, în comisiile de specialitate ale Parlamentului, prilej cu care a subliniat că îşi va pune întreaga experienţă în sprijinul eforturilor UE şi ale ţării noastre. "Doresc să vă asigur că voi pune întreaga mea experienţă, din nou, pentru următorii cinci ani, în sprijinul eforturilor Uniunii şi ale României, ca stat membru", a punctat Vălean. Ea a afirmat că noua Comisie Europeană are un program "foarte ambiţios" şi o viziune "pragmatică", care să poziţioneze UE ca un actor global puternic, "dar nu orice fel de Uniune Europeană, o Uniune sustenabilă, o Uniune inclusivă, o Uniune Europeană a valorilor, o Uniune care să facă faţă provocărilor viitorului". Vălean a vorbit despre priorităţile portofoliului Transporturi pe care ar urma să-l gestioneze, arătând că transportul terestru este "una din marile surse de poluare, iar, în condiţiile în care ambiţia comună este ca Europa să aibă o creştere economică verde, cu emisii reduse de carbon, "se impune o modernizare amplă, profundă a întregului sector". Adina Vălean s-a referit şi la ideea de "mobilitate inteligentă" şi la siguranţa în transportul terestru. "România stă foarte prost la acest lucru şi ştim cu toţii că pentru siguranţă este un complex de factori pe care trebuie să îl abordăm", a susţinut ea. Potrivit europarlamentarului, Comisia Europeană are ca obiectiv zero decese pe drumurile UE până în 2050, iar până în 2030 reducerea cu 50% a numărului accidentelor grave. Alături de Adina Vălean, sunt prezenţi la audierile din comisiile reunite de Afaceri europene, premierul Ludovic Orban şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Adina Vălean este europarlamentar al Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat), preşedintă a Comisiei pentru Industrie, Cercetare şi Energie. Preşedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a decis săptămâna trecută ca Adina Vălean să preia portofoliul Transporturilor în viitorul executiv comunitar. AGERPRES/(A, AS - autor: Oana Ghiţă, editor: Claudia Stănescu, editor online: Gabriela Badea) Citiţi şi: * BPR: Adina Vălean - audiată în comisiile de specialitate, marţi, la ora 11,00