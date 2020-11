Valentin Costache, intrebat daca va fi felicitat de Dan Petrescu: Nu cred ca ma suna

Atacantul Valentin Costache a declarat, marţi, după golul marcat în partida cu Danemarca din preliminariile CE, că nu crede că va fi felicitat de antrenorul său de la CFR Cluj, Dan Petrescu.

"(n.r. - despre numărul de felicitări primte) Nici nu vine să-mi dau seama. (n.r. - despre gol) Sincer, chiar mă gândeam înainte de meci, cu două, trei zile că trebuie să mai marchez şi eu. Nici la Cluj nu am făcut-o, ştiţi bine. Măcar aici trebuie să o fac, să mai spăl şi eu din păcate şi uite că a venit acest gol, această calificare... Nu am cuvinte. Am şi ratat, dar toţi m-au încurajat, că o să intre, o să intre şi am reuşit să marchez. Eram foarte nervoşi, foarte stresaţi, aşteptam să se temine odată, pentru că voiam să ne calificăm cât mai repede. Toată lumea era cu spiritul către băieţi şi până la urmă s-a terminat cu bine. (n.r. - ce înseamnă pentru el această calificare) Pentru mine, personal... Sunt pur şi simplu blocat, nici nu-mi vine să cred, pe cuvânt! Când eram mic doar visam la asta, dar acum... Păstrez tricoul şi nu-l dau la nimeni. (n.r. - dacă aşteaptă un telefon de felicitare de la Dan Petrescu) Nu ştiu, o să ne vedem mâine. Nu cred că mă sună. Eu îi voi suna pe ai mei, pe prietena mea, familia, aşa se face se face după ce se adună multe, mult stres, e foarte greu şi când vine un gol ca ăsta trebuie să te descarci şi să te linişteşti şi să continui la fel. La Euro o să încercăm să o luăm meci cu meci şi să ajungem cât mai sus. Aţi văzut ce jucători sunt aici, ce calitate, parcă jucăm în fiecare zi. Dacă era stadionul era plin, am fi avut 1-0 din vestiar", a declarat Costache, la ProX.

România s-a calificat a doua oară consecutiv la turneul final al Campionatului European de tineret, după ce a remizat, marţi, la Ploieşti, scor 1-1 (0-0), cu Danemarca, în ultimul meci al grupei a opta a preliminariilor. Turneul final se va desfăşura în Ungaria şi Slovenia, în 2021.

Tricolorii au fost conduşi cu 1-0, după un penalti uşor acordat de arbitru şi au avut superioritate numerică din minutul 58, după un cartonaş roşu, de asemenea uşor acordat.

România trebuia să câştige pentru a fi sigură de calificare, dar înfrângerea suferită, tot marţi, de Belgia (locul 2, în grupa a noua), scor 2-3, în Bosnia-Herţegovina, a făcut ca tricolorii să poată ajunge la turneul final şi cu un rezultat de egalitate.

România este a patra în ierarhia formaţiilor de pe locul al doilea şi mai poate fi întrecută doar de Islanda (locul 2, în Grupa 1), echipă al cărui meci din Armenia a fost amânat, din cauza conflictului militar din Nagorno-Karabah.

La turneul final se califică echipele de pe primul loc în cele nouă grupe şi cele mai bune cinci formaţii de pe locurile 2.

Din acest motiv, în ultimele zece minute, jucătorii români au pasat să treacă timpul.

Au marcat: Costache '72 / Laursen '50 (p).

Clasamentul final al Grupei 8 este următorul: Danemarca - 26 de puncte, Romania - 20, Ucraina - 16, Finlanda - 13, Irlanda de Nord - 9, Malta - 1.

Euro U21, organizat în Ungaria şi Slovenia, se va disputa în două etape: etapa grupelor din 24 până la 31 martie 2021 şi etapa eliminatorie, în perioada 31 mai - 6 iunie 2021.