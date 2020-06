Valentin Ion Voicu, candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5: Investițiile in unitațile de invațamant și educația tinerilor sunt obiective prioritare

Investițiile în unitățile de învățământ și educația tinerilor sunt obiective prioritare pentru mine, în calitate de candidat la funcția de primar al Sectorului 5 din Capitală, anunță Valentin Ion Voicu, candidatul ALDE la Primăria Sectorului 5.

”Vreau să subliniez că, anii trecuți, am fost implicat direct în implementarea unor proiecte de investiții similare, dar în Sectorul 3, unde am fost consilier local, dar am continuat apoi în calitate de consilier general al Municipiului București să susțin proiectele de investiții pentru unitățile de învățământ.

Din păcate, în Sectorul 5 s-au perindat firme care au dat faliment, iar lucrările de investiții din sectorul nostru s-au oprit. În acest moment, mai multe lucrări de investiții sunt blocate din cauza acestor firme. În acești ultimi 4 ani nu s-au realizat licitații serioase cu firme care să poată susține aceste activități. Spun asta, pentru că oricine poate vedea lucrările începute și neterminate din sector.

Lucrările au fost atribuite unor firme de apartament, cu un singur angajat. Un exemplu de prost management al administrației locale din Sectorul 5 este construcția Școlii Gimnaziale nr. 141, din strada Amurgului nr. 35. Lucrările au fost pur și simplu abandonate. De ce?

Mă voi lupta ca în următorul mandat să realizăm cât mai multe investiții în infrastructura școlară din Sectorul 5, lucrările să fie de calitate, iar toți cei care nu își fac treaba să fie trași la răspundere!”, susține consilierul general ALDE pe pagina sa de Socializare.