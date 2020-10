Valentin Vrabie, primar ales al municipiului Medgidia, declaratie de avere (document)

Valentin Vrabie este primarul ales al municipiului Medgidia

Valentin Vrabie este primarul ales al municipiului Medgidia, conform alegerilor din data de 27 septembrie 2020. De altfel, el a depus ultimele declarații de avere și de interese la data de 2 iunie 2020 la Primăria municipiului Medgidia.Conform declarației de avere, nu are terenuri în posesie. Nu are nici apartamente sau case în posesie. Valentin Vrabie a mai punctat în declarație că nu are nici automobile sau alte bunuri de valoare. Nu are conturi deschise la unități bancare și nici carduri.Are, în schimb, un credit contractat în anul 2018, care este scadent în 2023, cu o valoare de 110.000 lei. Ca venituri, Valentin Vrabie a punctat că a încasat o indemnizație de 118.632 lei de a Primăria Medgidia în ultimul an fiscal.Potrivit declarației de interese, are calitatea de președinte interimar al Partidului Național Liberal filiala Medgidia, la momentul completării declarației.Cotidianul ZIUA de Constanţa prezintă averile şi interesele demnitarilor aşa cum apar acestea fie pe site-urile instituţiilor, fie pe cel al Agenţiei Naţionale de Integritate.