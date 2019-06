Valer Dorneanu a fost reales in functia de presedinte al CCR

valer dorneanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Valer Dorneanu a fost reales, astazi, prin vot secret in functia de presedinte al Curtii Constitutionale pentru un mandat de trei ani, potrivit unui comunicat de presa al institutiei. Fostul sef al Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, Gheorghe Stan, si fostul judecator al Curtii de Apel Constanta, Cristian Deliorga, au depus, marti, juramantul la Cotroceni ca judecatori ai Curtii Constitutionale. „Momentul depunerii juramantului marcheaza, potrivit art.63 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, intrarea in exercitiul functiei de judecator al Curtii Constitutionale si a fost urmat de reunirea Plenului, in noua componenta, pentru alegerea no ...