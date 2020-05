Valer Dorneanu, presedintele CCR: 'Nu am dormit noptile, eu si colegii mei'

Valer Dorneanu, preşedintele CCR, afirmă că judecătorii constituţionali au simţit o presiune enormă înainte de a da decizia decizia legată de amenzile din timpul stării de urgenţă, însă nu se putea face abstracţie de Constituţie.

"Eu va spun, nu am dormit noptile, eu si colegii mei, care intelegeam ca in starea asta de urgenta trebuiau luate niste masuri, inclusiv sanctiuni. Dar, pe de alta parte, nu puteam sa nu vedem ce au vazut si alte Curti Constitutionale, ca si drepturile trebuie aparate in starea de urgenta.

Trebuia data o lege. Se termina starea de urgenta si incepe starea de alerta. Care e temeiul legal? Era foarte bine daca autoritatile se uneau. Nu cred ca nu exista o comuniune de discutie: 'În doua zile scoatem o lege.'", a declarat Dorneanu la Antena 3.