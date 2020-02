Valeriu Rachita este noul director al compartimentului de scouting la Astra Giurgiu

Liber de contract după despărţirea de Sportul Snagov, antrenor cu Licenţă PRO, Valeriu Răchită a semnat cu Astra, unde a fost cooptat în staff-ul clubului de prim eşalon, devenind director al compartimentului de scouting şi şef al academiei pe care clubul cu activitate paralelă, în Giurgiu şi Ploieşti doreşte să o dezvolte.

"Îmi doresc să muncesc în fotbal, nu pot sta fără fotbal, am mai lucrat la clubul lui Ioan Niculae, acum mai bine de un deceniu, când am reuşit acea promovare istorică cu CSM FC Ploieşti, iar acum, liber de contract fiind, am acceptat această ofertă. Voi propune jucători noi, voi analiza jucătorii de la echipa secundă şi nu numai, voi ajuta fotbalistic, cât pot”, a declarat Valeriu Răchită.

El a "bătut palma, oficial” cu preşedintele Dani Coman la finele săptămânii trecute.