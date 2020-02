Valeriu Steriu: Impactul economic al scutirii de impozit pentru jurnalisti este de un milion de euro pe an

Valeriu Steriu a declarat, pentru MEDIAFAX, că 8.000 de jurnaliști ar putea fi scutiți de plata impozitului pe venit de 10%, prin proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților. Social-democrat a spus că impactul bugetar estimat ar fi de un milion euro pe an, la un salariu mediu net de 3.000 lei.

„Din discuţiile cu sindicatele, am înţeles că ar fi undeva la 6.000 de jurnalişti pentru care s-ar aplica această lege, dar eu am luat în calcul şi tehnicienii de pe partea de radio şi pe cei din video, din televiziune şi am estimat numărul undeva la 8.000. Am luat în calcul un salariu mediu de 3.000 de lei net, am luat în considerare şi presa locală, iar impactul financiar estimat este de un milion de euro”, a afirmat, pentru MEDIAFAX, Valeriu Steriu.

Deputatul PSD a precizat că scutirea se aplică doar pentru impozitul pe venit de 10% (din salariul brut), iar jurnaliştii vor plăti în continuare contribuţii sociale la pensii, sănătate şi şomaj.

La un salariu net de 3.000 de lei, valoarea brutului este de 5.128 de lei net pe lună, potrivit calculelor realizate pe platforma www.calculatorvenituri.ro.

Cu alte cuvinte, pentru fiecare jurnalist scutit de impozit prin această lege, angajatorul va economisi lunar câte 333 de lei pentru fiecare angajat din acest domeniu plătit cu 3.000 de lei net.

Camera Deputaţilor a adoptat luni, ca for decizional, proiectul care îi scuteşte pe jurnalişti de plata impozitului pe venit. În prezent, proiectul se află la preşedintele Klaus Iohannis în vederea promulgării.

În prezent, angajaţii din sectorul IT, cei din construcţii şi cei din domeniul cercetării-dezvoltării beneficiază de scutire de impozit pe venit.