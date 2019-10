Valeriu Steriu, OPTIMIST in legatura cu motiunea de cenzura: Va fi pe 10.10 ora 10. Este o cifra pe care Opozitia o va tine minte!

Valeriu Steriu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Valeriu Steriu, purtator de cuvant al PSD, a analizat votul din plenul Parlamentului unde Opozitia reclama un succes de etapa, inainte de motiunea de cenzura. Deputatul PSD Valeriu Steriu a analizat votul de miercuri. ”Noi am numarat ieri 194 de oameni ai opozitiei in sala, deci mai trebuie sa vina 40 ca sa treaca motiunea. Cam astia sunt votantii Opozitiei. 194 e foarte diferit de 233, si foarte diferit de 240 cum spunea Raluca Turcan. Este un vis frumos al lor. Votul va fi pe 10.10 la ora 10, nu este 666, dar este o cifra pe care o vor tine minte multa vreme. cei din PNL si mai ales cei din Pro Romania”, a declarat Steriu. Marcel Ciolacu, despre motiunea de cenzura: PSD nu are 233 de votu ...