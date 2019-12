Valeriu Turcan: Dosarul cu șamanismul, „o rafuiala intre gaștile din MAI”. „Daca asta e consumul de droguri din Romania… DIICOT mai bine ar cerceta consumul de etnobotanice din școli”

Fostul consilier prezidenţial Valeriu Turcan, soţul vicepremierului Raluca Turcan, afirmă că dosarul DIICOT în care este vizat Gelu Oltean, fostul şef al serviciului secret din MAI, este “o construcţie mediatică pentru fraieri”. Acesta este de părere că în spatele acestei acțiuni spectaculoase stă, de fapt, „o răfuială între diverse găști din Ministerul de Interne” și The post Valeriu Turcan: Dosarul cu șamanismul, „o răfuială între găștile din MAI”. „Dacă ăsta e consumul de droguri din România… DIICOT mai bine ar cerceta consumul de etnobotanice din școli” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.