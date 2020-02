Valeriu Zgonea, 3 ani de inchisoare cu executare, in prima instanța

Valeriu Zgonea, fost președinte al Camerei Deputaților, a fost condamnat luni de Tribunalul București, în primă instanță, la 3 ani de închisoare cu executare. Procurorul de ședință al Direcției Naționale Anticorupție a cerut, în urmă cu două săptămâni, o pedeapsă cu închisoarea pentru Valeriu Zgonea, fostul șef al Camerei Deputaților, în dosarul în care este The post Valeriu Zgonea, 3 ani de închisoare cu executare, în primă instanță appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.