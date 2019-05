Vali Barbulescu rupe tacerea si vorbeste despre scenele de amor din Ferma care au starnit un val de controverse

Vali Barbulescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Au tot existat zvonuri conform carora in Ferma unii concurenti au renuntat la inhibitii, dar si la haine si… au dat frau liber sentimentelor. Se speculeaza ca in timpul emisiunii concurentii ar fi intretinut relatii intime. Ei bine, Vali Barbulescu a rupt tacerea si a vorbit despre scenele care au starnit un val de controverse. ”Am o parere buna. Mie imi plac oamenii cand se iubesc, cand se intalnesc, cand fac sex. (…) Nu stiu… Nu am fost langa ei. Am auzit si eu. Nu pot sa confirm, nici sa infirm. Imaginile vorbesc de la sine. Cat timp am stat noi in cocioaba nu s-a intamplat nimic”, a declarat Vali Barbulescu pentru Viva! ”Sunt sanatos, voinic, proaspat intors ...