Vali Vijelie are o fiica exemplara: "Cine ma asculta si face cum spun eu,recompensez"

Vali Vijelie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vali Vijelie este un tata model. Are trei baieti si o fata, iar slabiciunea lui este, bineinteles, domnisoara care a terminat anul acesta liceul. Cantaretul ii face toate poftele, dar are grija sa ii dea si cele mai bune sfaturi. Recent, Vali Vijelie i-a cumparat o masina, deloc ieftina, fiicei, dar autoturismul a venit la pachet cu o serie de sfaturi pretioase. S-a imbatat la o petrecere, apoi a plecat in dormitor unde a facut amor. A avut un soc cand s-a trezit "Leu de pe strada cand ajunge acasa se face o pisicuta mica. Un motanel foarte frumos, bun. Cine ma asculta si face cum spun eu, recompensez. Cine nu asculta nu primeste nimic, chiar daca am de unde. Trebuie sa dai rezultate. Ma re ...