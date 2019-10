Valoarea pietei postale a ajuns la 3,2 miliarde de lei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); “Raportul de date statistice privind serviciile postale in anul 2018 realizat de ANCOM reflecta evolutii imbucuratoare ale sectorului: veniturile obtinute din furnizarea de servicii postale au crescut cu 13%, iar numarul de trimiteri postale internationale intrate in Romania a ajuns la 46,5 milioane, in crestere semnificativa de 32%. Astfel, valoarea pietei serviciilor postale in 2018 a fost de 3,2 miliarde de lei, peste 580 de milioane de trimiteri postale plecand spre destinatari din tara sau strainatate”, a declarat Eduard Lovin, vicepresedintele ANCOM. Traficul postal in 2018 Din totalul de 582 de milioane de trimiteri postale (+5%), 536 milioane au fost trimiteri postale interne (in crestere cu 3%), iar 46 milioa ...