Valul 2 de COVID. Teama generala de colaps al sistemelor de sanatate in Europa. Situația epidemiologica la zi

Al doilea val al pandemiei de COVID-19 se răspândește cu o agresivitate mai mare decât în primăvara acestui an în toată Europa și provoacă îngrijorare pe continent cu privire la rezisetența sistemelor de sănătate. După dificultățile prin care au trecut multe state europene, cu spitalele la un pas de colaps, problema apare din nou, atât […]