Vamesul care lua mita 100 de euro are o avere colosala. S-a descoperit ca are zece apartamente in acelasi bloc si multe alte proprietati

Sorin Avram, vamesul de la punctul de trecere a frontierei Stamora Moravita, prins luni, in flagrant cand lua mita, a fost arestat pentru 30 de zile. Tribunalul Timis a decis, marti, arestarea preventiva pentru 30 de zile a vamesului de la Punctului de Trecere a Frontierei Stamora Moravita, din judetul Timis, care a fost prins in flagrant, luni, in timp ce lua mita de la un om de afaceri care transporta sicrie din Serbia. In timpul anchetei, procurorii au facut o descoperire uluitoare. Vamesul are numeroase proprietati, 10 dintre acestea aflandu-se pe scara unui bloc din localitatea Dumbravita, judetul Timis. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoar ...