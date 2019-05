Vampire Weekend, in fruntea Billboard 200 

Vampire Weekend google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grupul rock Vampire Weekend s-a clasat pe primul loc in Billboard 200 cu „Father of the Bride”, al treilea material discografic al trupei care conduce clasamentul american al albumelor. „Father of the Bride” a fost vandut, in saptamana incheiata pe 9 mai, in 138.000 de unitati, potrivit datelor Nielsen Music. Aceasta este cea mai buna performanta pentru un album rock de anul acesta. Vampire Weekend s-a mai clasat pe primul loc al Billboard 200 cu „Modern Vampires of the City” (2013) si „Contra” (2010). Albumul „Hurts 2B Human” al lui Pink a debutat pe primul loc in Billboard 200 Albumul „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” ...