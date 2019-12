Vanatoare de amante in Guvern: PNL anunța concedieri pe linie in ministere

Vicepremierul Raluca Turcan a anunţat, sâmbătă, la Digi24, că vor avea loc reduceri de personal la ministere şi instituţii publice. Turcan a zis ca Guvernul pregătește hotărârea de reorganizare a instituțiilor din subordinea ministerelor și că PNL vrea o structură „suplă și eficientă”.

Întrebată dacă vor fi dați afară oameni, ea a zis: „Asta inseamna ca se evalueaza activitatea, se vede unde se sta degeaba. Daca sunt oameni buni sunt mutati in alta parte, iar cei care sunt clienti politici, nepoti, iubite...”. Turcan a spus ca pilele din Guvern vor fi descoperite cu ajutorul angajaților care au un „simt al dreptatii”, anume oameni vechi in ministere care nu au reusit sa avanseze in cariere „pentru ca a intrat cineva peste ei” de fiecare data ca puteau sa faca pasul mai sus.

Turcan a zis ca la Ministerul Dezvoltării Regionale, de exemplu, vor avea loc mai multe reduceri de personal.

"Am vorbit de exemplu cu ministrul Dezvoltării Regionale, care mi-a spus că în interiorul instituţiei pe care o conduce, la nivel de demnitate se face o reducere cu 40%, la nivel de conducere a instituţiei, o reducere cu 30%, iar la nivel de execuţie, o reducere de 20%. Fiecare ministru va veni cu schema lui, pe care o va prezenta primului-ministru şi va spune 'acesta este aparatul de lucru pe care noi îl vrem'", a precizat Turcan.

Întrebată până când vor fi efectuate restructurările din ministere şi instituţii, Raluca Turcan a spus că este un proces care va dura o perioadă mai lungă, însă noul buget va fi gândit pe structurile cu personal restructurat.

"Bugetele vor fi făcute pe structurile flexibilizate, nu până la capăt, pentru că, evident, această flexibilizare care începe la nivel naţional trebuie să meargă şi în teritoriu. Este un proces care mai durează, dar la nivelul ministerelor şi instituţiilor publice centrale, da, cred că bugetul va fi calat pe varianta flexibilizată", a afirmat ea.

Citeste si: Un avocat a murit după 20 de ore de audieri la DIICOT .