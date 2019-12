Vandut de Mazare in 2007: Primaria nu mai detine terenul de sub Cazinoul din Mamaia. Prin decizia 32/2019 a ICCJ, acesta a revenit statului roman (galerie foto+documente)

Clădirea Cazinoului din Mamaia este un monument istoric, listat CT-II-a-B-21001.După ce, în anii trecuţi, în timpul mandatelor de primar ale lui, arhitectura i-a fost modificată într-un mod grosolan, în prezent edificiul a ajuns groapă de gunoi (vezi secţiunea “galerie foto”. Fotografiile au fost realizate luna aceasta şi au fost postate pe grupul de Facebook “Constanţa Veche”.În acest moment, proprietar al clădirii este Sorina Hortolomei-Moscu, apropiată a fostului primar Mazăre. Prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 2078 din 8 decembrie 2004, SC Mamaia SA, reprezentată legal de director general, vinde, către SC Mehmetoglu SRL, reprezentată de Gina-Sorina Hortolomei-Moscu, în calitate de asociat unic al SC Mega Development SRL, şi aceeaşi Gina ca asociat persoană fizică al SC Mehmetoglu SRL, imobilul-clădire Cazino Sud, compus din restaurant Delta, cofetăria Cazino şi mini-hotel Cazino Sud. Se spune în contract că „terenul pe care este amplasat imobilul-clădire nu este proprietatea SC Mamaia SA. Acesta face parte din domeniul privat al Municipiului Constanţa".Dar, după cum vom vedea, şi acest aspect a fost rezolvat până la urmă. Preţul vânzării părţii de sud a Cazinoului a fost de 15.953.712.000 de lei fără TVA, iar tranzacţia a cuprins imobilul - construcţie şi mijloacele fixe din dotare. Trebuie menţionat că, anterior, Mehmetoglu a fost beneficiarul unui contract de negociere în participaţiune şi, din acest motiv, a fost scutit de plata a 4.176.288.000 de lei, „investiţii executate de cumpărător în perioada de derulare a contractului de asociere în participaţiune". Plata s-a făcut în rate: 20% din suma negociată în zece zile calendaristice de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare şi restul, în rate anuale egale, pe o perioadă de trei ani.În ultima zi a lui februarie 2007, Municipiul Constanţa, reprezentat legal prin primar Radu-Ştefan Mazăre, vinde către Mehmetoglu, reprezentată de Sorina-Gina Hortolomei-Moscu, „terenul situat în intravilanul municipiului Constanţa, staţiunea Mamaia, Complex Cazino Sud, lotul 2, jud. Constanţa, în suprafaţă de 11.890 mp (...) înregistrat cu număr cadastral 18557/2, intabulat în Cartea Funciară Specială nr. 972 a localităţii Constanţa, deschisă la Biroul de Carte Funciară Constanţa, conform încheierii nr. 20992/7.06.2006". Preţul este... surprinzător: numai 200 de euro pe metrul pătrat, în buricul staţiunii Mamaia.În total, 2.378.000 de euro fără TVA, dintre care 356.700 de euro fuseseră plătiţi în avans, pe 7 februarie 2007, iar diferenţa trebuia plătită în 12 rate, în perioada 15 mai 2007 - 15 februarie 2010. Se mai menţionează în document faptul că raportul de evaluare a fost întocmit de SC Darian Rom Suisse SRL. Din partea Primăriei, contractul de vânzare-cumpărare a fost semnat de Mazăre, dar şi de Fulvia-Antonela Dinescu, director executiv adjunct Administraţie Publică Locală, şi Marcela Frigioiu, director al Direcţiei Financiare.Pe 12 martie acelaşi an, s-a intabulat şi dreptul de proprietate pe numele SC Mehmetoglu SA, prin încheierea nr. 13023. În aprilie 2007, prin contractul 842, şi Best Hotels & Tours a reuşit să cumpere de la municipalitate terenul din zona Cazino Nord, cu o suprafaţă de 10.356 mp, fapt dovedit de procesul-verbal de predare-primire nr. 51371/14.05.2007, semnat pe de o parte de subalternii lui Radu Mazăre, Daniela Ramona Dospinescu, director executiv patrimoniu, Andrei Sozanski, de la Serviciul Juridic, Nicoleta Florescu, şef Serviciul Cadastru, Costel Fortună şi Elena Zorilă, angajaţi ai aceluiaşi departament. Din partea Best Hotels & Tours a semnat administratorul Gilberto Bivona.Întreaga poveste a vânzării acestei clădiri monument istoric o puteţi citiAnul acesta s-au împlinit 84 de ani de la inaugurarea Cazinoului din Mamaia. Atunci au fost prezenţi la Constanţa, regele Carol al II-lea, membri Guvernului şi a notabilităţilor Constanţei. Construcţia, începută în 1930, a fost ridicată sub îndrumarea unuia dintre arhitecţii români de seamă ai începutului de secol XX, Victor G. Stephănescu, care a mai proiectat în Constanţa Moscheea Regală „Carol I“ şi clădirea Primăriei din Piaţa Ovidiu, actualul Muzeu de Istorie Naţională şi Arheologie.Cazinoul a fost gândit de fapt ca un ansamblu generos de spaţii cu destinaţii precise - pavilion central pentru restaurant, corpuri laterale pentru cabine şi o pasarelă prevăzută cu un bar în capătul dinspre mare - fiind marcat de un modernism surprinzător la acea vreme, cu o notă discretă de nobleţe şi eleganţă.Clădirea a devenit în perioada interbelică o efigie a staţiunii Mamaia, rămânând o zonă de atracţie pentru turiştii de ieri şi de azi. Iniţial, clădirea a adăpostit un restaurant, care avea la etaj o terasă unde turiştii puteau dansa, iar la parter erau mai multe magazine şi sala de mese. Destinaţia de cazino a căpătat-o, propriu-zis, abia în 1937, iar jocurile de noroc s-au practicat acolo doar doi ani, până în 1939 - totuşi, denumirea de Cazino a rămas şi astăzi, printre constănţeni şi turişti.Din păcate şi Pasarela de la Cazino, construită la mijlocul anilor 35 cu mari eforturi inginereşti, nu mai poate fi salvată, după cum se poate observa din fotografiile realizate de fotoreporterul cotidianului ZIUA de Constanţa. Din păcate, este mult prea târziu. Potrivit Biroului de Presă al Primăriei Constanţa terenul de sub Cazinoul Mamaia a revenit statului roman prin decizia ÎCCJ în Dosarul Retrocedărilor. “Pasarela este a societăţii Mamaia SA. Cazinoul a fost vândut ca şi clădire de SC Mamaia SA, iar terenul a fost vândut de municipalitate în 2007. Prin decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 32/2019, vânzarea a fost anulată, iar terenul a revenit în patrimoniul statului român, respectiv a Ministerului Finanţelor”, susţin reprezentaţii municipalităţii.Directorul societăţii, Mamaia SA,a precizat pentru cotidianul ZIUA de Constanţa că pentru pasarela de la Cazino nu există nicio soluţie. „Cei de la Apele Române au vrut să preia pasarelă, din păcate legal, acest lucru nu este posibil. Demolarea nu intră în discuţie, iar societatea nu are fondurile necesare pentru reabilitare”, spune Dragnea.În ceea ce priveşte terenul de sub clădirea Cazinoului din Mamaia, directorul societăţii spune că nu are cunoştinţă dacă în contractul de vânzare-cumpărare proprietarul avea impuse condiţii privind păstrarea bunei stări a clădirii.