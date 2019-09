Vantul i-a dat batai de cap lui Carmen Iohannis in prima zi de scoala. Ce outfit a abordat

Ca-n fiecare an, Carmen Iohannis a participat la deschiderea noului an scolar, in Sibiu. Asta pentru ca, desi e prima-doamna a tarii, sotia lui Klaus si-a pastrat locul la catedra. Ea a participat, asadar, la festivitatea de deschidere si si-a luat in primire mult iubitii elevi.

Carmen Iohannis, prima zi de scoala

In urma cu cateva ore am avut, asadar, ocazia de a o vedea pe prima-doamna a Romaniei luandu-si in primire elevii. Vantul i-a dat batai de cap, insa, lui Carmen Iohannis, care s-a luptat sa nu-i ia vantul rochia.

Pentru aceasta prima zi de scoala, sotia lui Klaus Iohannis a purtat o rochie intr-o superba nuanta lila, de-o lungime medie. Asa cum ne-a obisnuit si pana acum! Cu un croi de ”baby doll”, rochia i-a pus perfect in evidenta silueta silfida a primei-doamne. Carmen Iohannis a avut grija sa asorteze outitului ei o geanta nude si sandale cu bareta subtire.

Vantul i-a dat batai de cap

Singurul incovenient al aparitiei sale a fost vantul care sufla cu putere, riscand, astfel, sa-i ridice oricand rochia primei-doamne. Carmen Iohannis, insa, nu s-a lasat abatuta de acest aspect si si-a imbratisat elevii si s-a pozat cu ei.

La randul lui, Klaus Iohannis a tinut un discurs pentru deschiderea noului an scolar. „Ma bucur ca am ocazia sa fim astazi impreuna intr-o scoala absolut remarcabia prin rezultatele de exceptie pe care le aveti. Cuvantul «scoala» are diverse semnificatii si starneste o diveristate de emotii. Scoala nu ar trebui sa insemne niciodata o simpla cladire, chit ca si ea conteaza. Este locul unde copiii isi incep drumul spre maturitate.

Ati vazut si voi dragii copii, unii politicieni se tem de scoala. Aici sunt formati oamenii care le taxeaza erorile de logica si, mai nou, destul de des, greselile de exprimare. Tot aici se simte esecul politicilor publice din educatie. Este locul unde copiii isi incep drumul spre comunitate, ghidati de dascalii lor“, a spus Klaus Iohannis in deschiderea discursului sau.

