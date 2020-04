Vanzari duble la prezervative, in luna petrecuta in izolare de romani

Potrivit unui retailer online, vânzările de prezervative au crescut de la începutul stării de urgență. „În România, vânzările de prezervative s-au dublat faţă de anul trecut, de la începutul stării de urgenţă”, au anunțat reprezentanții eMag, scrie stiripesurse.ro. Și producătorii spun că au observat vânzări mai mari în martie, dar nu pot spune dacă este […] The post Vânzări duble la prezervative, în luna petrecută în izolare de români appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.