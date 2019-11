Vanzarile de Black Friday 2019, analizate de reprezentanții din industrie: vanzari estimate la 1,2 miliarde de lei

Industria de e-commerce din România se va reuni vineri de Black Friday pentru a analiza în timp real evoluţia tranzacţiilor pe durata evenimentului de shopping al anului. Specialiştii vor analiza în timp real tot ce se întâmplă de "Black Friday", relatează Agerpres.

Conform estimărilor, în acest an, în "Vinerea Neagră" a reducerilor, românii vor face cumpărături în valoare de 1,2 miliarde de lei, în creştere cu 20% faţă de ediţia de anul trecut, din acest total peste 360 de milioane de lei fiind reprezentate de tranzacţiile online, mai mult cu 25% de la an la an.

Valoarea medie a coşului de cumpărături în mediul virtual va înregistra, în acest an, o uşoară scădere (-4%), în comparaţie cu anul 2018, ajungând la 650 de lei.

Potrivit sursei citate, categoria IT&C va rămâne în topul preferinţelor românilor, deşi vânzările produselor din categoriile fashion, home & deco şi turism înregistrează creşteri constante de la un an la altul.

Analiza arată că, pe 15 noiembrie, 70% din totalul plăţilor online vor fi efectuate cu un singur click, în timp ce 40% din valoarea totală a tranzacţiilor procesate vor proveni din plăţile cu un card pentru rate fără dobândă. De altfel, valoarea medie a coşului de cumpărături plătit cu un astfel de card este, în medie, cu 50% mai mare decât coşul mediu de cumpărături obişnuit.