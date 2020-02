Vanzarile la albumele cantaretelor Shakira si Jennifer Lopez au inregistrat o crestere de 893% dupa show-ul lor de la Super Bowl

După performanţa aclamată a artistelor Shakira şi Jennifer Lopez de la finala NFL Super Bowl din Miami, duminică seară, vânzările la toate albumele lor au înregistrat o creştere de 893% doar în Statele Unite. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Potrivit site-ului de specialitate Billboard, întregul catalog al celor două cântăreţe a profitat de această expunere mediatică - şi nu doar melodiile interpretate pe scena de la Miami, printre care "Whenever, Wherever", "Hips Don't Lie", "Get Right", "Jenny From The Block". (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Vânzările au avut un salt de 893% doar în Statele Unite. În total, 21.000 de descărcări online au fost înregistrate pe 2 februarie, faţă de 2.000 pe 1 februarie. Doar Shakira a înregistrat o creştere de 957%, cu 13.000 de descărcări. Este de notat şi o creştere de 800% pentru Jennifer Lopez, cu 8.000 de descărcări. Cele două staruri au cucerit telespectatorii prin coregrafii foarte bine sincronizate, melodii celebre, mişcări complexe, care au fost transformate în Gif-uri pe reţelele de socializare, şi chiar o secvenţă de dans la bară. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.