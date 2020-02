Vanzarile la albumele cantaretelor Shakira si Jennifer Lopez au inregistrat o crestere dupa show-ul lor de la Super Bowl

După performanţa aclamată a artistelor Shakira şi Jennifer Lopez de la finala NFL Super Bowl din Miami, duminică seară, vânzările la toate albumele lor au înregistrat o creştere de 893% doar în Statele Unite, potrivit news.ro.

Potrivit site-ului de specialitate Billboard, întregul catalog al celor două cântăreţe a profitat de această expunere mediatică - şi nu doar melodiile interpretate pe scena de la Miami, printre care "Whenever, Wherever", "Hips Don't Lie", "Get Right", "Jenny From The Block".

Citește și: Fosta șefă TAROM, anchetată! Ce ar fi făcut cu banii pe care îi primea de la companie

Vânzările au avut un salt de 893% doar în Statele Unite. În total, 21.000 de descărcări online au fost înregistrate pe 2 februarie, faţă de 2.000 pe 1 februarie.

Doar Shakira a înregistrat o creştere de 957%, cu 13.000 de descărcări. Este de notat şi o creştere de 800% pentru Jennifer Lopez, cu 8.000 de descărcări.

Cele două staruri au cucerit telespectatorii prin coregrafii foarte bine sincronizate, melodii celebre, mişcări complexe, care au fost transformate în Gif-uri pe reţelele de socializare, şi chiar o secvenţă de dans la bară.