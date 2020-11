Varianta unui acord cu FMI - Ce spune Florin Cițu

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat că exclude varianta unui acord cu Fondul Monetar Internaţional, precizând că după ce a fost câştigată încrederea pieţei internaţionale se poate finanţa un deficit mare fără să fie nevoie de ajutorul instituţiilor financiare, notează News.ro.

Florin Cîţu a fost întrebat luni, într-o conferinţă de presă, dacă exclude varianta unui acord cu Fondul Monetar Internaţional.

“Exclud varianta unui acord cu Fondul Monetar Internaţional. Am arătat în acest an că dacă ai câştigat încrederea pieţei, poţi să finanţezi un deficit mare fără să ai nevoie de instituţii financiare internaţionale. Acel deficit finanţat pentru a plăti sănătate, aceste scheme de ajutor, am avut investiţii record, deci nu este nevoie de un acord cu FMI. Din punctul meu de vedere, vă spun clar, nu există aceste discuţii. Am găsit acele documente prin minister când se discuta anul trecut în septembrie cu Fondul Monetar, când după o discuţie cu Fondul Monetar s-a făcut acel document în Guvern unde se spunea foarte clar că nu vor creşte pensiile cu 40%. Nu avem în calcul împrumut la FMI, avem finanţare pentru anul acesta. Necesarul de finanţare pentru anul acesta este acoperit aproape 97%. Nu avem nicio problemă de finanţare”,a explicat ministrul Finanţelor.