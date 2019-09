Varianta VISATA de Victor Ponta: Guvern PSD-ALDE-Pro Romania, dupa motiune

Tariceanu Ponta Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a spus ca imediat dupa ce va trece motiunea de cenzura va merge la cei de la PSD si ALDE sa le propuna un Guvern format din parlamentarii alesi pe aceeasi lista in anul 2016. Ponta explica ca o astfel de coalitie ar avea 260 de voturi in Parlament, iar premierul trebuie sa fie o persoana independenta, care sa nu faca parte din niciunul dintre cele trei partide. Ce va VOTA Pro Romania la motiunea de cenzura ”Eu cred ca dupa ce pica Guvernul Dancila, o sa merg la fostii mei colegii mei colegi de la PSD, alaturi de cei de la ALDE si am sa le spun in felul urmator: haideti sa semnam toti parlamentarii celor trei partide un angajament si sa mergem la Cotroc ...