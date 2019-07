Variaza mancarea ca sa nu te imbolnavesti!

mancare sanatoasA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traim intr-o lume plina de poluare, de la aerul pe care-l respiram, medicamentele pe care ni le administram, alimentele consumate, pana la greselile pe care le facem cu buna stiinta. In mod normal, organismul se curata singur de toxine, insa daca sunt prea multe, pe fondul unor boli deja existente, clacheaza. Atunci are nevoie de o cura de detoxifiere. Are de 20 de ori mai multa vitamina C decat portocalele. Beneficiile acestui fruct sunt uimitoare De unde vin toxinele Dr. Peter Molleney, un celebru specialist in medicina complementara din Germania, sustine ca nimic din ceea ce consumam nu e „curat” 100%. Carnea contine toxine provenite de la medicamentele, vaccinurile si hormonii primi ...