Varujan Vosganian: Fac un apel direct catre Raed Arafat! Se incearca o mușamalizare in spital

Purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian, face un apel direct către șeful DSU, Raed Arafat, să verifice situația de la Spitalul Județean Suceava. Vosganian a primit o scrisoare din partea medicilor de acolo și bănuiește că se încearcă mușamalizarea situației reale din acel spital și din altele.

”Revin, cu un apel direct către Raed Arafat: vedeți, urgent, ce se întâmplă la Spitalul județean din Suceava! Luați legătura cu Colegiul medicilor din Suceava, pentru că sentimentul meu este că se încearcă mușamalizarea situației reale de acolo. Verificați dacă și alte spitale sunt în aceeași situație!”, scrie Vosganian.

Iată scrisoarea primită de Varujan Vosganian:

Am primit această scrisoare, sper să ajungă la Guvern:

„Colegiul Medicilor Suceava, în numele tuturor medicilor protestează ferm și hotărât împotriva atitudinii indiferente și a lentorii decizionale a autorităților în ceea ce privește dotarea urgentă cu materiale de protecție a personalului medical expus infectării cu COVID 19.

Suntem aruncați într-o luptă periculoasă neprotejați și fără muniție. În această luptă sunt implicați toți medicii, cadrele medii sanitare și personalul de îngrijire. Până acum am primit numai promisiuni, dar timpul trece în defavoarea tuturor.

Este de neînțeles atitudinea, cu atât mai mult cu cât Suceava are un număr mare de medici și cadre medii infectați datorită și absenței materialelor de protecție

ATRAGEM ATENȚIA că indisponibilitatea personalului medical va duce la afectarea dramatică a asistenței medicale pentru toate categoriile de bolnavi.

AVEM NEVOIE URGENT DE PROTECȚIE! Compasiunea și laudele nu sunt suficiente.

NU NE MARGINALIZAȚI ÎN PRIORITĂȚILE DIN ACEASTĂ PERIOADĂ. AVEȚI GRIJĂ DE NOI.

AVEȚI GRIJĂ DE NOI CA SĂ AVEM GRIJĂ DE VOI”.